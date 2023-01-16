Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 17:33

Свентек ответила на вопрос о высоких ожиданиях болельщиков

Алина Савинова
Telegram Дзен

Первая ракетка мира Ига Свентек рассказала, как на нее влияют высокие ожидания болельщиков.

«Конечно, я чувствую, что люди возлагают на меня высокие ожидания. Они считают само собой разумеющимся, что я выиграю эти первые раунды. Это всегда нелегко. Каждый матч - это отдельная история. Вы должны много работать, чтобы выиграть. Я просто хотела бы, чтобы некоторые люди понимали, каково это - соревноваться каждую неделю своей жизни. Возможно, было бы немного легче, если бы меньше людей судило меня», - приводит Independent слова Свентек.

В своем первом матче на Australian Open польская теннисистка обыграла немку Юлию Нимайер (6:4, 7:5). В следующем круге она встретится с колумбийкой Марией-Камилой Осорио Серрано.

Источник: https://www.independent.co.uk/sport/tennis/iga-swiatek-niemeier-australian-open-2023-b2263026.html
Теннис
Australian Open
Ига Свентек
0
Читайте также
Харьковчанин с итальянцем не поделили русскую партнершу? Трагифарс в российских танцах
Бойца ММА нашли мертвым в поезде. Ранее таинственно пропала его тетя-гадалка
В КС объяснили разницу между найденной и украденной вещами
Путин и Эрдоган обсудили ситуацию вокруг Украины
В России в 2023 году введут новые штрафы за неисправности в автомобилях
«РИА Новости»: пленный украинский военный рассказал о гибели роты сослуживцев в Артемовске
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Медведев против Джоковича и Надаля
Медведев разгромил американца в первом матче в Австралии. Отдал всего три гейма
Медведев: «Маркос — жесткий соперник, поэтому победить его с таким счетом в турнире «Большого шлема» — здорово»
Азаренко – об игре в первом круге Australian Open: «Для меня это был немного нервный матч»
Кафельников объяснил, почему Медведев имеет преимущество во втором круге Australian Open
Кафельников — о победе Медведева: «Матч прошел в режиме хорошей тренировки, все нормально»
Блинкова проиграла в первом круге Australian Open
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Тарпищев рассказал, что ожидает российский теннис в 2023 году