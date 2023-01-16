Свентек ответила на вопрос о высоких ожиданиях болельщиков

Первая ракетка мира Ига Свентек рассказала, как на нее влияют высокие ожидания болельщиков.

«Конечно, я чувствую, что люди возлагают на меня высокие ожидания. Они считают само собой разумеющимся, что я выиграю эти первые раунды. Это всегда нелегко. Каждый матч - это отдельная история. Вы должны много работать, чтобы выиграть. Я просто хотела бы, чтобы некоторые люди понимали, каково это - соревноваться каждую неделю своей жизни. Возможно, было бы немного легче, если бы меньше людей судило меня», - приводит Independent слова Свентек.

В своем первом матче на Australian Open польская теннисистка обыграла немку Юлию Нимайер (6:4, 7:5). В следующем круге она встретится с колумбийкой Марией-Камилой Осорио Серрано.