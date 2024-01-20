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«Большой шлем»

Сегодня, 13:43

Свентек проиграла 50-й ракетке мира Носковой и выбыла из Australian Open

Руслан Минаев
Ига Свентек.
Фото Reuters
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Первая ракетка мира Ига Свентек выбыла из Australian Open.

В третьем круге полька проиграла 50-й ракетке мира — чешке Линде Носковой — 6:3, 3:6, 4:6.

Свентек за игру сделала 4 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. У Носковой — 10 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 из 7 реализованных брейк-пойнта.

Носкова в четвертом круге встретится с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Виктория Голубич (Швейцария).

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 58 910 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Линда Носкова (Чехия) — Ига Свентек (Польша, 1) — 3:6, 6:3, 6:4

Источник: Сетка Australian Open
Теннис
Australian Open
Ига Свентек
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