Свентек проиграла 50-й ракетке мира Носковой и выбыла из Australian Open

Первая ракетка мира Ига Свентек выбыла из Australian Open. В третьем круге полька проиграла 50-й ракетке мира — чешке Линде Носковой — 6:3, 3:6, 4:6. Свентек за игру сделала 4 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. У Носковой — 10 эйсов, 4 двойные ошибки и 3 из 7 реализованных брейк-пойнта. Носкова в четвертом круге встретится с победительницей матча Элина Свитолина (Украина) — Виктория Голубич (Швейцария). Мельбурн (Австралия) Турнир «Большого шлема» Australian Open Общий призовой фонд 58 910 000 долларов Открытые корты, хард Женщины Одиночный разряд Третий круг Линда Носкова (Чехия) — Ига Свентек (Польша, 1) — 3:6, 6:3, 6:4