Свентек проиграла Путинцевой в третьем круге Уимблдона

Сегодня, 20:26
Польская теннисистка Ига Свентек уступила Юлии Путинцевой из Казахстана в третьем круге Уимблдона — 6:3, 1:6, 2:6.
Игра продолжалась 2 часа.
Путинцева не сделала ни одного эйса, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 8. На счету Свентек 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 8.
В следующем круге Путинцева встретится с Еленой Остапенко (Латвия, 13).
Лондон (Великобритания)
Турнир "Большого шлема" Wimbledon
Общий призовой фонд 63 470 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Юлия Путинцева (Казахстан) — Ига Свентек (Польша, 1) — 3:6, 6:1, 6:2