Свентек проиграла Свитолиной в четвертьфинале Уимблдона

Украинка Элина Свитолина обыграла польку Игу Свентек в четвертьфинале Уимблдона — 7:5, 6:7 (5:7) 6:2. Матч длился 2 часа 41 минуту.

Свитолина в полуфинале встретится с чешкой Маркетой Вондроушовой, которая победила американку Джессику Пегулу — 6:4, 2:6, 6:4.

Для 28-летней украинки это повторение самого успешного выступления на турнире «Большого шлема» в Лондоне. Ранее она доходила до полуфинала Уимблдона в 2019 году.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Элина Свитолина (Украина, WC) — Ига Свентек (Польша, 1) — 7:5, 6:7 (5:7), 6:2