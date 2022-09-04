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«Большой шлем»

4 сентября, 09:38

Свентек — о выходе в 1/8 финала US Open: «Не ждала слишком многого на этом турнире из-за прошлых поражений»

Мария Гусева

Первая ракетка мира Ига Свентек прокомментировала победу над Лорен Дэвис (6:3, 6:4) в третьем круге US Open.

«Я зналa, что это не конец света, что я проигрываю по ходу матча. Я старалась просто напоминать себе, что это нормально, ведь невозможно всегда играть на одном уровне. Здесь я просто выигрываю матч за матчем. Я не ждала слишком многого на этом турнире из-за прошлых поражений, так что это хорошо. Это не значит, что я потеряла уверенность или что-то в этом роде. Я все ещё знаю, что на «Больших шлемах» может случиться всё, что угодно», — цитирует пресс-служба Australian Open Свентек.

В 1/8 финала полячка встретится с немецкой теннисисткой Юлией Нимайер. Матч пройдет в понедельник, 5 сентября.

Теннис
Ига Свентек
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