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Сегодня, 09:37

Свентек — о матче с Кенин: «Я чувствовала себя немного не в своей тарелке»

Алина Савинова
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Польская теннисистка Ига Свентек высказалась о матче против американки Софии Кенин в первом круге Открытого чемпионата Австралии-2024.

Первая ракетка мира победила со счетом 7:6 (7:2), 6:2.

«Я чувствовала себя немного не в своей тарелке. Температура была выше, чем в любом другом матче в этом сезоне. Мне нужно было к этому адаптироваться. Я хотела быть более агрессивной. Но, с другой стороны, я немного отступала», — приводит пресс-служба WTA слова Свентек.

Также она поделилась ожиданиями от встречи с американкой Дэниэлл Коллинз, которой проиграла в полуфинале Открытого чемпионата Австралии-2022.

«Я постараюсь изо всех сил. Дэниэлл действительно хорошая теннисистка. У нас с ней были очень напряженные игры. С другой стороны, наш последний матч был красивым. Судя по счету, я все контролировала», — добавила спортсменка.

Матч между Свентек и Коллинз в рамках второго круга Australian Open пройдет 17 января.

Источник: https://www.wtatennis.com/news/3859199/swiatek-edges-former-champion-kenin-at-australian-open
Australian Open
Ига Свентек
София Кенин
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