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Сегодня, 21:10

Рахимова проиграла Свентек в первом круге US Open, упустив три сетбола

Алина Савинова
Камилла Рахимова.
Фото Reuters
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Российская теннисистка Камилла Рахимова в двух сетах проиграла первой ракетке мира Иге Свентек из Польши в первом круге US Open — 4:6, 6:7 (6:8).

Спортсменки провели на корте 1 час 56 минут. Рахимова 2 раза подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и реализовала 2 брейк-пойнта из 4. На счету Свентек 5 эйсов, 1 двойная ошибка и 3 реализованных брейк-пойнта из 6.

В прошлом году россиянка также не смогла преодолеть данную стадию на Открытом чемпионате США. Ее лучший результат на этом турнире — выход в 3-й раунд в 2021-м.

Следующей соперницей Свентек станет победительница матча Дарья Сэвилл (Австралия) — Ена Шибахара (Япония, Q).

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 75 000 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Первый круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Камилла Рахимова (Россия, LL) — 6:4, 7:6 (8:6)

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/usopen/2024/11/5/
US Open
Ига Свентек
Камилла Рахимова
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