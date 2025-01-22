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«Большой шлем»

22 января, 23:23

Свентек рассказала о своих ожиданиях от полуфинального мачта против Кис на Australian Open

Сергей Ярошенко
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Вторая ракетка мира Ига Свентек высказалась о предстоящем матче с американкой Мэдисон Кис в полуфинале Australian Open — 2025.

«До этого я не смотрела вперед по сетке, но сейчас знаю свою соперницу. Мы поработаем с Вимом Фиссетом (тренер Свентек) и подготовим тактику. Она любит играть интенсивно и очень быстро. Использует свою мощь, особенно на быстром харде. Так что надо быть готовой как хорошо сыграть в обороне, так и проявить инициативу. Все игроки, дошедшие до полуфинала, заслужили этот результат. Матч будет сложным в любом случае. Я выложусь на полную», — сказала полька на пресс-конференции.

В четвертьфинале Свентек Australian Open обыграла американку Эмму Наварро со счетом 6:1, 6:2.

14-я ракетка мира Кис обыграла украинку Элину Свитолину — 3:6, 6:3, 6:4

Теннис
Australian Open
Ига Свентек
Мэдисон Кис
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