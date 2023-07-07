Свентек выиграла у Мартич и прошла в четвертый круг Уимблдона

Сегодня, 22:18
Польская теннисистка Ига Свентек вышла в четвертый круг Уимблдона-2023.
В третьем круге первая ракетка мира победила Петру Мартич из Хорватии в двух сетах — 6:2, 7:5.
В параллельном матче украинка Элина Свитолина оказалась сильнее американки Софии Кенин — 7:6 (7:3), 6:2.
В четвертом круге Уимблдона Свентек встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии, а Свитолина — с Викторией Азаренко из Белоруссии.
Лондон (Великобритания)
Турнир «Большого шлема» Wimbledon
Общий призовой фонд 57 290 000 долларов
Открытые корты, трава
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Петра Мартич (Хорватия, 30) — 6:2, 7:5
Элина Свитолина (Украина, WC) — София Кенин (США, Q) — 7:6 (7:3), 6:2