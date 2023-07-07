Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 22:18

Свентек выиграла у Мартич и прошла в четвертый круг Уимблдона

Иван Торопцев
Корреспондент
Ига Свентек.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Польская теннисистка Ига Свентек вышла в четвертый круг Уимблдона-2023.

В третьем круге первая ракетка мира победила Петру Мартич из Хорватии в двух сетах — 6:2, 7:5.

В параллельном матче украинка Элина Свитолина оказалась сильнее американки Софии Кенин — 7:6 (7:3), 6:2.

В четвертом круге Уимблдона Свентек встретится с Белиндой Бенчич из Швейцарии, а Свитолина — с Викторией Азаренко из Белоруссии.

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Третий круг

Ига Свентек (Польша, 1) — Петра Мартич (Хорватия, 30) — 6:2, 7:5

Элина Свитолина (Украина, WC) — София Кенин (США, Q) — 7:6 (7:3), 6:2

Источник: Сетка Уимблдона-2023
Теннис
Уимблдон
Ига Свентек
1
Обсудить
Читайте также
Крупная международная организация призвала МОК допустить россиян до Игр-2024
МОК заходит в киберспорт, но над ним только смеются. Почему попытки выглядят нелепо?
Прокуратура Подмосковья начала проверку компании Mars на финансирование ВСУ
В Москве обновлен суточный рекорд высокой минимальной температуры
Киркоров опубликовал первое фото после смены имиджа
Как Россия стала ключевым игроком мирового сельхоз рынка: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Уимблдон 2023: главные материалы
Новый камбэк Рублева. Андрей — повторил свой лучший результат на Уимблдоне
Уимблдон-2023: результаты 7 июля в женском одиночном разряде
Уимблдон-2023: результаты 7 июля в мужском одиночном разряде
Рублев обыграл Гоффена и встретится с Бубликом в четвертом круге Уимблдона
Шаповалов выиграл у Броди и встретится с Сафиуллиным в четвертом круге Уимблдона
В ФТР отреагировали на выход Медведева в третий круг Уимблдона
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Уимблдон-2023: результаты 7 июля в мужском одиночном разряде

Уимблдон-2023: результаты 7 июля в женском одиночном разряде