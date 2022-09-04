Свентек вышла в четвертый круг US Open

4 сентября, 04:56
Первая ракетка мира Ига Свентек из Польши в третьем круге US Open обыграла американку Лорен Дэвис со счетом 6:3, 6:4.
Встреча продолжалась 1 час 57 минут. Свентек сделала 6 эйсов и 3 двойные ошибки, а также реализовала 3 брейк-пойнта из 14.
В 1/8 финала Свентек встретится с победительницей матча Юлия Нимайер (Германия) — Чжэн Циньвэнь (Китай).
Нью-Йорк (США)
Турнир «Большого шлема» US Open
Общий призовой фонд 60 102 000 долларов
Открытые корты, хард
Женщины
Одиночный разряд
Третий круг
Ига Свентек (Польша, 1) — Лорен Дэвис (США) — 6:3, 6:4