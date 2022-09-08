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«Большой шлем»

8 сентября, 04:18

Свентек вышла в полуфинал турнира US Open

Евгений Козинов
Корреспондент
Ига Свентек.
Фото Global Look Press

Польская теннисистка Ига Свентек пробилась в полуфинал турнира US Open. В двух сетах она выиграла у американки Джессики Пегулы — 6:3, 7:6 (7:4).

Матч продолжался 1 час 53 минуты. 21-летняя Свентек 1 раз подала навылет, допустила 3 двойные ошибки и реализовала 7 из 11 брейк-пойнтов. На счету 28-летней Пегулы 1 эйс, 3 двойные ошибки и 6 из 10 реализованных брейк-пойнтов.

В полуфинале польская теннисистка сыграет против Арины Соболенко из Белоруссии.

Нью-Йорк (США)

Турнир «Большого шлема» US Open

Общий призовой фонд 60 102 000 долларов

Открытые корты, хард

Женщины

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Ига Свентек (Польша, 1) — Джессика Пегула (США, 8) — 6:3, 7:6 (7:4)

Теннис
US Open
Джессика Пегула
Ига Свентек
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