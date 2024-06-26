Журова: «Запрет на пронос флагов определенных стран — это нарушение прав болельщиков»

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова прокомментировала информацию о том, что российские и белорусские флаги будут запрещены на Уимблдоне.

«Раньше подобный запрет был в Австралии, поэтому, видимо, это зависит от организаторов, а не от федерации. Я знаю, что Уимблдон был наказан за недопуск наших спортсменов, поэтому тот опыт они не стали повторять. Видимо, единственное, что они смогли сделать, запретить флаги, чтобы показать, что они продолжают нас воспитывать и покусывать.

Не знаю, как они смогут контролировать этот запрет и отследить провокации. Флаг может принести человек, не имеющий к России отношения, чтобы потом сказали: «Вот видите, русские нарушают!» Как они будут отлавливать этих нарушителей, большой вопрос. Конечно, особое внимание будет, когда будут играть наши. Потом я не знаю, как этот пункт прописан в регламенте соревнований и какие за него предусмотрены санкции.

Что будет с болельщиком, который достанет флаг и на основании чего? По сути запрет на пронос флагов определенных стран — это нарушение прав болельщиков. Они должны не только прописать это в регламенте, но и указать причину», — цитирует Vprognoze.ru Журову.