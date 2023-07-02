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Сегодня, 12:22

Свищев назвал пропагандой слова Свентек об условиях допуска россиян на Уимблдон

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
Теннисистка Ига Свентек.
Ига Свентек.
Фото Global Look Press
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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев прокомментировал корреспонденту «СЭ» слова первой ракетки мира Иги Свентек по поводу условий допуска россиян и белорусов на Уимблдон.

«Ни один из организаторов, ни страна, проводящая соревнования, не имеет права требовать от спортсмена подписывать те или иные политические декларации. Это политический призыв. У каждого может быть мнение, но это его личное мнение. Поэтому все, что происходит сейчас, просто незаконно. С точки зрения спортсмена, понятно, почему теннисисты подписывают это, с точки зрения гражданина, не очень. Очень много дискуссий по этому вопросу. Думаю, когда мы увидим точный текст этой декларации, тогда уже и будут делаться выводы нашими спортивными функционерами.

Слова Свентек — ее личное мнение. Являясь одной из ведущих спортсменок мира, она должна очень аккуратно высказываться и бросаться своими словами. Потому что ее слова можно расценивать как вызов и пропаганда, да как угодно. Если мы играем в теннис, надо на этом и сконцентрироваться, а не на политических высказываниях", — сказал Свищев «СЭ».

В соответствии с указаниями правительства Великобритании для получения визы и участия в Уимблдоне российские и белорусские игроки должны были подтвердить согласие выступать в «нейтральном» статусе, то есть не выражать поддержку СВО России на Украине и не получать государственного финансирования от России и Белоруссии, в том числе от спонсоров. Это же правило в силе и для членов команд теннисистов, которые имеют российское либо белорусское гражданство. В противном случае им не выдали бы визу.

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В 2022 году организаторы Уимблдона решили не допускать до соревнований россиян и белорусов из-за ситуации на Украине. Из-за этого руководство ATP и WTA раскритиковало организаторов, а 20 мая сообщило, что Уимблдон в 2022 году пройдет без начисления рейтинговых очков.

Уимблдон в 2023 году пройдет с 3 по 16 июля.

Теннис
Уимблдон
Дмитрий Свищев
Ига Свентек
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