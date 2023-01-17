Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 19:22

Свищев отреагировал на решение организаторов о запрете флага России на Australian Open для болельщиков

Виктория Кравченко
Telegram Дзен

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев поделился мнением по поводу решения организаторов запретить использовать флаг России на Australian Open для болельщиков.

«Истерику подняли наши украинские коллеги по спорту во время матча нашей и их теннисистки. Им не понравилось, что российские болельщики пришли посмотреть игру с национальным флагом. Я посмотрел этот момент, все было безобидно и без провокаций, в отличие от некоторых наших зарубежных коллег, которые поступают наоборот. Ничего такого здесь не было, вывесили флаг, поддерживали наших спортсменов», — цитирует Свищева Metaratings.ru.

Он также положительно отметил тот факт, что организаторы турнира разрешили российским спортсменам выступать с аббревиатурой RUS.

17 января организаторы Australian Open запретили приносить на матчи турнира российский и белорусский флаги. По словам организаторов, украинские болельщики 14 раз вызывали полицию и службу безопасности на стадион из-за флага России, поднятого на трибуне во время матча первого круга Australian Open между россиянкой Камиллой Рахимовой и украинкой Екатериной Байндль (5:7, 7:6 (10:8), 1:6).

Australian Open проходит в Мельбурне с 16 по 29 января. В основную сетку турнира попали 20 представителей России, они выступают в нейтральном статусе.

Источник: https://metaratings.ru/news/svishyov-v-situacii-s-flagom-rossii-na-australian-open-vse-bylo-bez-provokacii-v-otlichie-ot-nashikh-zarubezhnykh-kolleg-220600/
Дмитрий Свищев
Читайте также
Косторная подтвердила расставание с Буяновой и не комментирует переход в парное катание
Харьковчанин с итальянцем не поделили русскую партнершу? Трагифарс в российских танцах
Межгосударственный авиационный комитет опроверг информацию о смене руководителя
Что известно об Алмазе Сафине, ставшем Героем России посмертно
В Сети высмеяли жену Зеленского после слов о России в Давосе
Путин потребовал не допустить вывоза за границу всего урожая
Материалы сюжета: Australian Open 2023: Медведев против Джоковича и Надаля
Джокович вышел во второй круг Australian Open, обыграв Карбальес-Баэну
Селиваненко: «Карацев боролся достойно. Подвело большое количество двойных ошибок»
Селиваненко: «У Павлюченковой есть все возможности быстро вернуться на свой уровень»
Свищев рассказал, повлияет ли на спортсменов решение организаторов AO запретить российский флаг
Берреттини — о пятичасовом матче с Марреем: «Не знаю, как он себя чувствует, но я устал»
Жара не помешала Рублеву обыграть чемпиона US Open. А Касаткиной не повезло
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Джокович вышел во второй круг Australian Open, обыграв Карбальес-Баэну