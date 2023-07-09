Свитолина не пожала руку Азаренко после матча на Уимблдоне

Украинская теннисистка Элина Свитотлина не пожала руку белоруске Виктории Азаренко после того, как обыграла ее в четвертом круге Уимблдона-2023.

Свитолина не жмет руки соперницам из России и Белоруссии. Она делает это на каждом турнире, на «Ролан Гаррос» она не жала руки россиянкам Анне Блинковой и Дарье Касаткиной, а также представительнице Белоруссии Арине Соболенко.

После того, как украинка отказалась от рукопожатия с Азаренко, болельщики на трибунах освистали ее. Азаренко стала первой соперницей Свитолиной из Белоруссии на этом Уимблдоне, до этого украинка не играла против россиянок или белорусок на турнире.

Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Уимблдона, в котором встретится с Игой Свентек из Польши.