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Сегодня, 14:39

Свитолина обыграла Мертенс и вышла в третий круг Уимблдона

Мария Гусева
Элина Свитолина.
Фото Reuters
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Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс во втором круге Уимблдона — 6:1, 1:6, 6:1.

Встреча продлилась 1 час 22 минуты. Свитолина сделала 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Мертенс 4 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта.

В третьем круге турнира соперницей Свитолиной станет американка София Кенин.

Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира

Лондон (Великобритания)

Турнир «Большого шлема» Wimbledon

Общий призовой фонд 57 290 000 долларов

Открытые корты, трава

Женщины

Одиночный разряд

Второй круг

Элина Свитолина (Украина, WC) — Элисе Мертенс (Бельгия, 28) — 6:1, 1:6, 6:1

Источник: https://www.sport-express.ru/tennis/L/big/wimbledon/2023/11/6/
Теннис
Уимблдон
Элина Свитолина
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