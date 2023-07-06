Свитолина обыграла Мертенс и вышла в третий круг Уимблдона

Украинская теннисистка Элина Свитолина обыграла представительницу Бельгии Элисе Мертенс во втором круге Уимблдона — 6:1, 1:6, 6:1. Встреча продлилась 1 час 22 минуты. Свитолина сделала 3 эйса, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 4 брейк-пойнта из 5. На счету Мертенс 4 эйса, 2 двойные ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта. В третьем круге турнира соперницей Свитолиной станет американка София Кенин. Уимблдон: новости, статьи, результаты матчей турнира Лондон (Великобритания) Турнир «Большого шлема» Wimbledon Общий призовой фонд 57 290 000 долларов Открытые корты, трава Женщины Одиночный разряд Второй круг Элина Свитолина (Украина, WC) — Элисе Мертенс (Бельгия, 28) — 6:1, 1:6, 6:1