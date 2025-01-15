Сафиуллин не сумел выйти во второй круг Australian Open в парном разряде

Российский теннисист Роман Сафиуллин в паре с австралийцем Кристофером О'Коннеллом не сумели выйти во второй круг Australian Open в парном разряде.

В первом круге Сафиуллин и О'Коннелл уступили нидерландцам Таллону Грикспуру и Ботику ван де Зандсхюлпу — 4:6, 6:3, 3:6

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Парный разряд

Первый круг

Таллон Грикспур/Ботик ван де Зандсхюлп (Нидерланды) — Кристофер О`Коннелл/Роман Сафиуллин (Австралия/Россия) — 6:4, 3:6, 6:3