Сафиуллин вслед за Котовым завершил выступление на Открытом чемпионате Австралии

Российский теннисист Роман Сафиуллин не смог выйти во второй круг Открытого чемпионата Австралии 2025 года.

В матче первого раунда 27-летний спортсмен уступил австралийцу Танаси Коккинакису. Россиянин выиграл первый сет, а затем проиграл три партии подряд — 6:3, 3:6, 3:6, 6:7 (5:7).

Встреча длилась четыре часа. За игру Сафиуллин 14 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта из 22. На счету его соперника 23 эйса, 1 двойная ошибка и 6 реализованных брейк-пойнтов из 8.

Ранее свое выступление в турнире «Большого шлема» в Мельбурне завершил россиянин Павел Котов, который на старте соревнований проиграл португальцу Джейми Фарии (1:6, 1:6, 5:7).

Коккинакис во втором круге Australian Open сыграет против Джека Дрейпера из Великобритании.

Мельбурн (Австралия)

Турнир «Большого шлема» Australian Open

Общий призовой фонд 59 900 000 долларов

Открытые корты, хард

Мужчины

Одиночный разряд

Первый круг

Танаси Коккинакис (Австралия) — Роман Сафиуллин (Россия) — 3:6, 6:3, 6:3, 7:6 (7:5)

Джек Дрейпер (Великобритания, 15) — Мариано Навоне (Аргентина) — 4:6, 6:3, 3:6, 6:3, 6:2

Себастьян Корда (США, 22) — Лукаш Клейн (Словакия, Q) — 6:3, 0:6, 6:3, 7:6 (8:6)

Артур Казо (Франция) — Себастьян Баэс (Аргентина, 28) — 6:3, 5:7, 3:6, 6:0, 6:3