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Сегодня, 01:40

Тарпищев: «Калинская может выйти в полуфинал Australian Open»

Сергей Разин
корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился впечатлениями от выступления Анны Калинской на Australian Open.

«Калинская пару прилично играет, но раньше была недостаточно цепкой. Манера держаться у нее такая, аристократическая. Реально же по голове, по уму она играет хорошо, — сказал Тарпищев. — Стала играть реально сильнее сейчас — за счет технико-тактических действий. Симпатичный теннис показывает, ей по силе, если физически хватит, оказаться в полуфинале», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Ранее Калинская обыграла итальянку Жасмин Паолини (6:4, 6:2) и впервые вышла в четвертьфинал на турнирах Большого шлема.

Источник: https://tass.ru/sport/19784551
Australian Open
Анна Калинская
Шамиль Тарпищев
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