Тарпищев назвал 16-летнюю Андрееву опасной соперницей на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что 16-летняя российская теннисистка Мирра Андреева представляет опасность для соперниц по Открытому чемпионату Франции.

«Мирра Андреева может выстрелить, у молодых есть шанс выиграть в любом круге. Молодых, которые показывают результат, боятся. Андреева опасна для всех. Ведь в женском теннисе психология — это главное. Молодежь может играть расслаблено, а над опытными довлеет результат. У девчонок наши пока не фавориты турнира, хотя и явных фаворитов нет. Свентек и Соболенко, возможно. Но без подавляющего преимущества», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Андреева попала в основную сетку «Ролан Гаррос» через квалификацию. Россиянка впервые примет участие в турнире Большого шлема во взрослом разряде.

Соревнований основной сетки «Ролан Гаррос» пройдут с 28 мая по 22 июня. Действующей победительницей является первая ракетка мира представительница Польши Свентек. Белоруска Соболенко выиграла Australian Open — первый в текущем сезоне турнир Большого шлема.