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Тарпищев назвал фантастическим результат выступления Андреевой на «Ролан Гаррос»: «Сыграла лучше, чем ожидалось»

Тарпищев назвал фантастическим результат выступления Андреевой на «Ролан Гаррос»
Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» оценил выступление 17-летней Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос».

«Она сыграла лучше, чем ожидалось. Поэтому она молодец. Я считаю, что это фантастический результат. Наверное, это ее турнир-становление. Когда она попала в топ-50, то появилась ответственность. Потому что надо было обыгрывать тех, кто ниже. На этом многие ломаются, но я считаю, что этот момент прошел. Показатель — ее победа над Азаренко. Это показатель класса игры, который она обрела. Он помогает работать творчески и уйти от давления, которое неминуемо преследует игрока, когда ему надо защищать очки. Дойти до полуфинала — выдающийся результат в 17 лет. Ее можно поздравить. Теперь надо уже работать так, как работают взрослые», — сказал Тарпищев «СЭ».

17-летняя Андреева проиграла итальянке Ясмин Паолини в полуфинале «Ролан Гаррос» — 3:6, 1:6. Паолини впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема».

Теннис
Ролан Гаррос
Мирра Андреева
Шамиль Тарпищев
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