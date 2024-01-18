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Сегодня, 18:58

Тарпищев назвал хорошей физическую форму Рублева на Открытом чемпионате Австралии

Алина Савинова
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отметил, что российский теннисист Андрей Рублев физически выглядит хорошо на Australian Open-2024.

«Рублев без проблем вышел в третий круг. Держал свою подачу, выиграл чужие. Физически он хорош, и если что может страдать, то нервная нагрузка. Физически же он нормально выглядит. В целом у Рублева плохой жребий. С Кордой играть. Сетка сложная. Плюс непонятно, какая там погода», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Рублев во втором круге Открытого чемпионата Австралии справился с американцем Кристофером Юбенксом (6:4, 6:4, 6:4). Его следующим соперником будет Себастьян Корда из США. Матч между ними пройдет 19 января.

Источник: https://tass.ru/sport/19757833
Теннис
Australian Open
Андрей Рублев
Шамиль Тарпищев
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