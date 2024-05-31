Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
«Большой шлем». Новости
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 16:59

Тарпищев — о вылете Хачанова с «Ролан Гаррос»: «Очень обидное поражение»

Telegram Дзен

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал обидным поражение Карена Хачанова от Йозефа Ковалика в матче второго круга «Ролан Гаррос». Встреча завершилась со счетом 4:6, 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 в пользу словака, попавшего в основную сетку как лаки-лузер.

«Хачанова очень жалко, обидное поражение. В первых двух сетах он играл хорошо, не проиграл ни одной своей подачи. Что случилось с ним потом, не представляю. Может, повреждение какое. Пока не общался с ним — только предстоит это сделать», — сказал Тарпищев ТАСС.

Открытый чемпионат Франции завершится 9 июня. Действующим победителем в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович

Источник: ТАСС
0
Читайте также
Биография Петра Чернышева: карьера русско-американского фигуриста и семья с Заворотнюк
Биография Маргариты Мамун: жизнь и карьера олимпийской чемпионки
В Минобороны РФ сообщили о возвращении 75 российских военных из плена
Махачев едва удержался, чтобы не ударить Порье за одно его слово на битве взглядов. Что  произошло перед боем главного российского чемпиона UFC
Опубликованы кадры с освобожденными из украинского плена российскими военными
Возбуждено новое уголовное дело после теракта в «Крокусе»
Популярное видео
Генменеджер «Авангарда» Курьянов решил снова стать тренером
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Спартак» усилился словацким легионером, Третьяк — в «Ладе»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Ткачев собрался в НХЛ, Шипачев vs «Ак Барс», трансферы СКА
История Юрова: от Челябинска — к Кубку Гагарина
Владимир Ткачев может покинуть «Авангард»
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
Голдобин продолжит карьеру в «Спартаке»
«Эдмонтон» — «Даллас»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 4
«Флорида» — «Рейнджерс»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Швейцария — Чехия: финал чемпионата мира, видеообзор матча
Швеция — Канада: матч за 3-е место чемпионата мира, видеообзор
Алексей Шевченко снова стал тренером
«Даллас» — «Эдмонтон»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
Канада — Швейцария: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
Швеция — Чехия: 1/2 финала чемпионата мира, видеообзор матча
Шипачев стал не нужен «Ак Барсу»
«Рейнджерс» — «Флорида»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
Материалы сюжета: «Ролан Гаррос» 2024, основные материалы: новости и обзоры, расписание и результаты матчей
Ольховский назвал неожиданным поражение Рублева в третьем круге «Ролан Гаррос»
Селиваненко — о поражении Рублева в третьем круге «Ролан Гаррос»: «Игра изначально не пошла»
«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, расписание и результаты 31 мая: Котов против Синнера, Рублев проиграл Арнальди
Рублев проиграл Арнальди в матче третьего круга «Ролан Гаррос»
Рублев проиграл Арнальди, Котов против Синнера. Онлайн-трансляция дня «Ролан Гаррос»
Дмитриева: «Вылетевшие с «Ролан Гаррос» россиянки не претендуют на высокие позиции, за исключением разве что Касаткиной»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Открой глаза на свое будущее

«Ролан Гаррос» 2024, мужчины, расписание и результаты 31 мая: Котов против Синнера, Рублев проиграл Арнальди

Селиваненко — о поражении Рублева в третьем круге «Ролан Гаррос»: «Игра изначально не пошла»