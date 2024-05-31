Тарпищев — о вылете Хачанова с «Ролан Гаррос»: «Очень обидное поражение»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев назвал обидным поражение Карена Хачанова от Йозефа Ковалика в матче второго круга «Ролан Гаррос». Встреча завершилась со счетом 4:6, 4:6, 6:4, 6:3, 6:4 в пользу словака, попавшего в основную сетку как лаки-лузер.

«Хачанова очень жалко, обидное поражение. В первых двух сетах он играл хорошо, не проиграл ни одной своей подачи. Что случилось с ним потом, не представляю. Может, повреждение какое. Пока не общался с ним — только предстоит это сделать», — сказал Тарпищев ТАСС.

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