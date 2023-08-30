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Сегодня, 18:23

Тарпищев назвал ожидаемым вылет Хачанова в первом круге US Open

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что российский теннисист Карен Хачанов после продолжительной паузы из-за травмы не мог на многое рассчитывать на US Open.

«После продолжительной паузы, связанной с травмой, от Хачанова мало чего можно было ожидать на US Open. На многое он не мог рассчитывать. То, что он выбыл в первом круге, проиграв в трех сетах несеяному, это было ожидаемо», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В первом круге соревнований Хачанов проиграл американцу Майклу Ммо со счетом 2:6, 4:6, 2:6.

Источник: https://tass.ru/sport/18620915
Теннис
US Open
Карен Хачанов
Шамиль Тарпищев
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