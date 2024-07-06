Тарпищев назвал причину поражения Касаткиной в третьем круге Уимблдона

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что россиянка Дарья Касаткина проиграла испанке Пауле Бадосе в матче третьего круга Уимблдона, так как не успевала за соперницей и не могла созидать на корте.

Касаткина вела со счетом 4:2 в решающем сете, но не смогла удержать преимущество и в итоге уступила Бадосе (6:7 (6:8), 6:4, 4:6).

«Касаткина хорошо играла в начале турнира, потому что не было соперниц, которые бы не давали ей созидать. Когда успеваешь — созидаешь. Когда же она перестает успевать, когда играет с ударными соперницами — тогда проигрывает. Так случилось в этот раз», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В женском одиночном разряде на турнире остались две представительницы России — Анна Калинская и Людмила Самсонова. Спортсменки сыграют друг против друга 6 июля в рамках третьего раунда.