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Сегодня, 16:52

Тарпищев назвал причины поражения Хачанова от Синнера на Открытом чемпионате Австралии

Алина Савинова
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что россиянин Карен Хачанов уступил итальянцу Яннику Синнеру в матче четвертого круга Аustralian Open во многом из-за медленного корта и потери козырей в игре.

«Карен выступил в свою силу, неплохо. Ему тяжело пока Синнера обыгрывать. И корт довольно медленный. Подача, козырь Хачанова, принимается. Карен здорово подавал, но за счет корта скорость гасится. Эйсов вообще у всех мало в Австралии в этом году. Поэтому важный козырь Хачанов потерял», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

Синнер обыграл Хачанова со счетом 6:4, 7:5, 6:3. В четвертьфинале Открытого чемпионата Австралии-2024 он встретится с еще одним представителем России Андреем Рублевым.

Источник: https://tass.ru/sport/19782817
Теннис
Australian Open
Карен Хачанов
Шамиль Тарпищев
Янник Синнер
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