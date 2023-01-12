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Сегодня, 13:56

Тарпищев назвал сложной сетку российских теннисисток на Australian Open

Ана Горшкова
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что российским теннисисткам досталась сложная сетка на Australian Open.

«У нас 14 человек у женщин в основной сетке, и представительство может еще увеличиться за счет «лаки-лузеров». Так что тут грех жаловаться. Хотя сетка, по сравнению с предыдущими годами, не безобразная, но сложная, — цитирует Тарпищева ТАСС. — Теоретически две наших теннисистки из первой десятки попадают друг на друга на ранней стадии (Дарья Касаткина и Вероника Кудерметова могут встретиться в четвертом круге)».

Australian Open пройдет с 16 по 29 января в Мельбурне. Он является первым в сезоне турниром «Большого шлема» и проводится на покрытии хард.

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Источник: ТАСС
Теннис
Australian Open
Шамиль Тарпищев
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