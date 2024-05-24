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Сегодня, 19:09

Тарпищев назвал трех фаворитов «Ролан Гаррос»

Владислав Корегин
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев ответил на вопрос о том, кто является фаворитом «Ролан Гаррос».

Соревнования пройдут в Париже с 26 мая по 9 июня. Действующим победителем Открытого чемпионата Франции является первая ракетка мира Новак Джокович.

«Фаворитами являются Синнер, Алькарас и Джокович. Наши ребята могут хорошо выступить, если на первой неделе втянутся в турнир и не будут проводить долгих матчей», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Матчи основной сети ежегодного профессионального теннисного турнира серии &laquo;Большого шлема&raquo; Открытый чемпионат Франции в 2024 году пройдут с 26 мая по 9 июня. «Ролан Гаррос»: формат турнира и сколько кругов в основной сетке

«Ролан Гаррос» 2024: главная информация о турнире «Большого шлема»

Источник: ТАСС
Теннис
Ролан Гаррос
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Шамиль Тарпищев
Янник Синнер
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