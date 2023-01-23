Тарпищев назвал выступление Хачанова на Australian Open-2023 лучшим за последние несколько лет

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил выступление россиянина Карена Хачанова на Открытом чемпионате Австралии.

«Это, наверное, лучшее его выступление за последние несколько лет. Подает здорово, принимает здорово», — приводит «КП Спорт» слова Тарпищева.

Также он рассказал, что думает о следующем матче Хачанова, в котором россиянин сыграет против американца Себастьяна Корды.

«Корда — хороший игрок, идет по восходящей. И Медведева он по силе победил. Играл очень здорово. Но молодежь неровно выступает. У одного одни козыри, у другого другие. Надо, чтобы в данный день наш теннисист был абсолютно в кондиции. Надо настраиваться на борьбу», — добавил президент ФТР.

Матч между Хачановым и Кордой пройдет во вторник, 24 января. Начало — в 6.00 по московскому времени.