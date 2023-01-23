Тарпищев назвал выступление Хачанова на Australian Open-2023 лучшим за последние несколько лет

Сегодня, 19:50
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил выступление россиянина Карена Хачанова на Открытом чемпионате Австралии.
«Это, наверное, лучшее его выступление за последние несколько лет. Подает здорово, принимает здорово», — приводит «КП Спорт» слова Тарпищева.
Также он рассказал, что думает о следующем матче Хачанова, в котором россиянин сыграет против американца Себастьяна Корды.
«Корда — хороший игрок, идет по восходящей. И Медведева он по силе победил. Играл очень здорово. Но молодежь неровно выступает. У одного одни козыри, у другого другие. Надо, чтобы в данный день наш теннисист был абсолютно в кондиции. Надо настраиваться на борьбу», — добавил президент ФТР.
Матч между Хачановым и Кордой пройдет во вторник, 24 января. Начало — в 6.00 по московскому времени.