Тарпищев не удивлен успешным выступлением россиянок на юниорском «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал выступление россиянок на юниорском «Ролан Гаррос».

«Думаю, у нас и четыре полуфиналистки могли быть в этом году. Это неудивительно — мы много раз говорили, что молодежь у нас талантливая. Корнеева может выиграть второй [юниорский] турнир «Большого шлема». Хвалить ее еще рано, но сам факт, что на одном покрытии выиграла, и на втором как минимум полуфинал, — это что-то значит. Формируется правильно», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

В полуфинале юниорского «Ролан Гаррос» сыграют три россиянки: Алина Корнеева, Алиса Октябрева и Анастасия Гурьева. Полуфинальные матчи состоятся 9 июня.