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Сегодня, 13:58

Тарпищев: «Мирре на Уимблдоне не хватило опыта выступления на траве»

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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил неудачное выступление россиянки Мирры Андреевой на Уимблдоне.

«У нее просто нет опыта игры на траве, поэтому вылет в первом круге объясним. Ей просто надо наиграться. Трава имеет другую специфику передвижения по корту — там обувь с пупырышками, на траве мертвая остановка, мяч иначе отскакивает. За один-два матча привыкнуть к этому нельзя», — сказал Тарпищев ТАСС.

Спортсменка в первом круге Уимблдона уступила чешке Бренде Фрухвиртовой со счетом 1:6, 6:3, 6:2. 17-летняя Андреева занимает 23-е место в рейтинге WTA.

Источник: ТАСС
Уимблдон
Мирра Андреева
Шамиль Тарпищев
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