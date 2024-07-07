Тарпищев: «Мирре на Уимблдоне не хватило опыта выступления на траве»

Сегодня, 13:58
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев объяснил неудачное выступление россиянки Мирры Андреевой на Уимблдоне.
«У нее просто нет опыта игры на траве, поэтому вылет в первом круге объясним. Ей просто надо наиграться. Трава имеет другую специфику передвижения по корту — там обувь с пупырышками, на траве мертвая остановка, мяч иначе отскакивает. За один-два матча привыкнуть к этому нельзя», — сказал Тарпищев ТАСС.
Спортсменка в первом круге Уимблдона уступила чешке Бренде Фрухвиртовой со счетом 1:6, 6:3, 6:2. 17-летняя Андреева занимает 23-е место в рейтинге WTA.