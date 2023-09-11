Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 03:09

Тарпищев — о поражении Медведева в финале US Open: «Пик формы у Дани пришелся на Алькараса»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Даниил Медведев.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Президент ФТР Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на поражение Даниила Медведева от Новака Джоковича в финале US Open (3:6, 6:7 (5:7), 3:6).

«Пик формы у Дани пришелся на Алькараса. Но, наверное, результат в матче сегодня зависел от того, насколько восстановился Медведев по нервной нагрузке за четвертьфинал и полуфинал. Потому что концовка турнира легче была у Джоковича. Он реально не восстановился до конца психологически. Нервная нагрузка была неадекватной. И ему не хватило немножко терпения в игре. Если бы играли завтра, был бы другой теннис», — сказал Тарпищев «СЭ».

Также президент ФТР отметил, за счет чего Джоковичу удалось переиграть Медведева.

«Джокович тактически сыграл грамотно. Первый мяч варьировал, с задней линии он играл разнообразно и много резал слева. За счет этого сбивал Медведева. В принципе, по сегодняшнему состоянию, несмотря на то, что игра смотрелась и была интересна для болельщиков, конечно, достоинство Джоковича в стабильности и грамотной игре в тактическом плане была чуть выше чем у Медведева. Все равно Медведева надо похвалить за эти две недели, которые он сыграл на US Open. Он продемонстрировал выдающуюся игру против Алькараса. Это турнир с большим знаком плюс для него», — добавил Тарпищев.

Для Джоковича это 96-й титул в карьере и 24-я победа в финале «Большого шлема». Также серб в четвертый раз стал победителем US Open. В 2023 году Новак выиграл пятый турнир, включая «Ролан Гаррос» и Australian Open.

US Open
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Новак Джокович
Шамиль Тарпищев
Обсудить
Читайте также
Сборная США осталась без медалей на ЧМ-2023
Еще одна бывшая россиянка выиграла титул на «мейджоре» за Казахстан. Кто такая Аня Данилина?
Байден запутался в вопросах от журналистов на пресс-конференции в Ханое
Российский теннисист Медведев проиграл Джоковичу в финале US Open
В Совбезе России раскрыли план Украины и Запада по взрыву грязной бомбы
Как Россия боролась за Курилы: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: US Open 2023: финал Медведев — Джокович, решающие матчи Соболенко и Звонаревой
Медведев: «Очень надеюсь, что однажды смогу снова взять US Open»
Медведев — Джоковичу: «Когда ты планируешь немного сбавить обороты?»
Стали известны призовые Джоковича и Медведева за US Open-2023
Селиваненко — о победе Джоковича над Медведевым в финале US Open: «Теннис высочайшего уровня»
Джокович обновил рекорд по победам на турнирах «Большого шлема»
Медведев уступил Джоковичу в финале US Open-2023
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Селиваненко — о победе Джоковича над Медведевым в финале US Open: «Теннис высочайшего уровня»

Джокович — Медведеву: «Если бы я знал, что у вас с женой годовщина, результат, возможно, был бы другим»