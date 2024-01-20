Тарпищев объяснил, за счет чего Андреева победила Парри в третьем круге Australian Open

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев поделился мнением о победе Мирры Андреевой над Диан Парри (1:6, 6:1, 7:6 (10:5) в третьем круге Australian Open.

«Радует то, что она физически переиграла соперницу к концу матча, та «поднаелась» и уступила. Андреева молодец, что не пошла у нее на поводу, а продолжила играть в свой теннис. Для себя она играет не очень чисто, но в целом нормально», — цитирует Тарпищева ТАСС.