Тарпищев оценил игру Котова против Синнера на «Ролан Гаррос»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что российский теннисист Павел Котов хорошо проявил себя в матче против второй ракетки мира итальянца Янника Синнера в третьем круге «Ролан Гаррос».

«Котов хорошо играл на турнире. Нервная система у него теннисная — в ответственный момент может прибавить. И даже с Синнером хорошо играл, но не хватило класса. Синнер не делает ни одной позиционной ошибки, у Котова пока нет такой практики. Но это вопрос времени», — сказал Тарпищев ТАСС.

Матч прошел 31 мая и завершился со счетом 6:4, 6:4, 6:4 в пользу Синнера. Ранее россиянин не доходил до третьего круга турниров Большого шлема.