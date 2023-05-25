Тарпищев оценил шансы Карацева на попадание в основную сетку Открытого чемпионата Франции

Президент федерации тенниса России Шамиль Тарпищев оценил шансы россиянина Аслана Карацева пройти в основную сетку «Ролан Гаррос» через квалификацию.

«По классу игры Карацев должен пройти в основную сетку. У него вопрос головы, насколько он справится с нервной системой. По качеству же игры он должен побеждать в квалификации», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

24 мая Карацев одержал победу над Ником Хардтом из Доминиканской республики во втором круге квалификации «Ролан Гаррос». В финале квалификации российский теннисист встретится с американцем Николасом Морено-Де-Альбораном.