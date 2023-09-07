Тарпищев оценил шансы Медведева на победу над Алькарасом

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о шансах российского теннисиста Даниила Медведева на победу над испанцем Карлосом Алькарасом в полуфинале US Open.

«С Алькарасом у Дани будет тяжелый матч. Он хорошо знает и использует недостатки Медведева в игре. Учитывая моторность испанца, Даня должен его держать на задней линии, стараться не давать рвать игру и не давать выходить к сетке, чтобы рассчитывать на успех. Хотя покрытие корта для Дани удобное и дает определенные шансы», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В четвертьфинале US Open россиянин обыграл соотечественника Андрея Рублева — 6:4, 6:3, 6:4. Алькарас на этой же стадии одержал победу над немцем Александром Зверевым — 6:3, 6:2, 6:4.