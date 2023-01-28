Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 14:32

Тарпищев: «Первым, кто сказал, что Соболенко выиграет «Большой шлем», был Лукашенко»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Арина Соболенко.
Фото Reuters
Telegram Дзен

Президент ФТР Шамиль Тарпищев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на победу белоруски Арины Соболенко в Australian Open-2023. В финале турнира она обыграла Елену Рыбакину из Казахстана со счетом 4:6, 6:3, 6:4.

«Матч был хороший. Обе играли достойно. Могла и Рыбакина победить. Я с удовольствием поздравляю Соболенко. Она абсолютно заслуженно победила. Но самое интересное, что когда был кубок федераций в Белоруссии, первым, кто сказал, что Соболенко выиграет «Большой шлем», был Лукашенко. Мы сидели смотрели и он говорил: «Посмотри, как она подает, она вполне может выиграть «Большой шлем». Я тогда с ним согласился. И это сейчас случилось. Вообще школа белорусского тенниса сродни нашей. Это одна система. Во многом, победа Соболенко — наследие советской школы», — сказал Тарпищев «СЭ».

24-летняя Соболенко впервые в карьере выиграла турнир «Большого шлема».

Арина Соболенко
Шамиль Тарпищев
5
Обсудить
Читайте также
Белорусская биатлонистка Сола: «Нам нужно время, чтобы вернуться на Кубок мира»
«Справедливо ли нас отстранили? Конечно, несправедливо». Интервью со звездой белорусского биатлона
На границе с Венгрией задержали притворявшегося женщиной уклониста с Украины
Аналитики предложили США четыре шага для завершения конфликта на Украине
«Русская весна» сообщила о ликвидации ВСУ собственного Су-25 под Крамоторском
Истребители Су-30 и Mirage 2000 разбились в Индии
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Арина Соболенко стала победительницей Australian Open-2023

Соболенко: «Моя команда самая сумасшедшая в туре. Она заслуживает этот трофей больше меня»