Тарпищев: «Демин — продукт спартаковской школы»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал поражение россиянина Ярослава Демина в финале юниорского Уимблдона.

«Выход в финал — уже хороший результат. Демин был в нашей сборной, которая побеждала на молодежном Кубке Дэвиса. Он продукт спартаковской школы, занимался у тренера Куликовской. Реально он все время в сборной, на примете, талантливый парень», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

В финале юниорского Уимблдона, который прошел 16 июля, Демин уступил британцу Генри Сирлу (4:6, 4:6).

В 2023 году 17-летний российский теннисист стал победителем юниорского Открытого чемпионата Франции в парном разряде. На турнире он играл вместе с Родриго Пачеко из Мексики.