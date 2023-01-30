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Тарпищев отреагировал на призыв украинцев отстранить российских теннисистов

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев отреагировал на новость о том, что Украина требует отстранить российских и белорусских теннисистов.

«Да пусть требуют, что хотят. Я никак не реагирую на такие заявления. Смысл мне опускаться до этой ерунды? Я не хочу диспута. Они для меня никто. У меня нет никакого страха уже давно. Не вижу смысла это обсуждать. Мне надо быть выше драки и делать свое дело», — приводит слова Тарпищева Sport24.

28 января стало известно, что Генеральная ассамблея Национального олимпийского комитета Украины 3 февраля рассмотрит возможность бойкота Олимпийских игр 2024 года в Париже в случае разрешения российским и белорусским спортсменам вернуться на международные турниры.

25 января 2023 года исполком Международного олимпийского комитета (МОК) сообщил, что в организации рассмотрят возможность допуска российских атлетов к соревнованиям в нейтральном статусе.

28 февраля 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах.

Источник: https://sport24.ru/news/tennis/2023-01-30-pust-trebuyut-chto-khotyat-oni-dlya-menya-nikto-tarpishchev-o-prizyve-ukraintsev-otstranit-rossiyskikh-tennisistov
Теннис
Шамиль Тарпищев
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