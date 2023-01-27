Тарпищев положительно оценил выступление Хачанова на Australian Open

Президент ФТР Шамиль Тарпищев считает, что российский теннисист Карен Хачанов хорошо выступил на Australian Open и к концу года может попасть в первую десятку мирового рейтинга.

«Я больше всего сожалею, что во втором сете при 4:4 не забил смэш — это был ключевой момент, очень важное очко. Сейчас возрастает роль психологии, так как класс игры выравнивается. Но для Карена матч и турнир в целом прошли с большим знаком плюс — он играл правильно, действовал плотно, подавал прилично. Немного не хватило, были все же перепады в игре. Он на правильном пути, к концу года будет в десятке, думаю», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

27 января россиянин проиграл греку Стефаносу Циципасу со счетом 6:7 (2:7), 4:6, 7:6 (8:6), 3:6 в полуфинале турнира. Сейчас 26-летний теннисист занимает 20-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP), на его счету четыре титула под эгидой организации.