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Сегодня, 21:04

Тарпищев: «С победой над Соболенко произошло становление Андреевой. Она проповедовала свой теннис»

Зарина Халимхонова
Мирра Андреева.
Фото Reuters
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в комментарии для «СЭ» прокомментировал победу Мирры Андреевой над Ариной Соболенко (6:7 (5:7), 6:4, 6:4) в четвертьфинале Открытого чемпионата Франции — 2024.

«С победой над Соболенко произошло становление Андреевой. Только ее не нужно ни с кем сравнивать. У Мирры свой индивидуальный портрет и путь. Она уже сформировалась для больших побед! Мирра не боится цепляться за больших игроков, играть сзади. Она в психологическом плане выросла сама над собой — это сегодня самое главное, что произошло с ней. Она проповедовала свой теннис и достигла результата. Здесь помог труд, а не талант. Талантливых очень много, но они не достигают того, чего могли бы, потому что нет трудолюбия. А у нее оно есть», — сказал Тарпищев «СЭ».

В полуфинале 17-летняя Андреева сыграет с итальянкой Ясмин Паолини.

Ролан Гаррос
Мирра Андреева
Шамиль Тарпищев
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