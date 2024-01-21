Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Новости
Australian Open
Roland Garros
Wimbledon
US Open
Главная
Теннис
«Большой шлем»

Сегодня, 11:02

Тарпищев призвал наслаждаться игрой молодых россиянок на Открытом чемпионате Австралии

Алина Савинова
Telegram Дзен

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о выступлении молодых российских теннисисток на Australian Open-2024.

«Считаю, что наши девочки в целом уже провел успешный турнир. Весь ближайший резерв хорошо проявил себя. Реально, Андреева и Тимофеева уже готовы, чтобы стабильно выступать на высоком уровне. Корнеева тоже очень хорошо выступила. От молодежи надо многого не ждать, а наслаждаться их игрой и смотреть за прогрессом», — приводит ТАСС слова главы ФТР.

Открытый чемпионат Австралии в 2024 году проходит с 14 по 28 января. Действующей победительницей является Арина Соболенко из Белоруссии. Мария Шарапова — единственная россиянка, выигрывавшая турнир (2008).

Источник: https://tass.ru/sport/19777721
Теннис
Australian Open
Шамиль Тарпищев
1
Обсудить
Читайте также
Россиянка Минчева и украинка Котляр пожали друг другу руки на юниорском Australian Open
Михаэль Шумахер летом может впервые после травмы появиться на публике
На Украине рассказали о ярости Парижа из-за гибели французских наемников
Более 4 тыс. картин сгорели в результате пожара в Национальной галерее в Сухуме
Умер актер из фильма «ДМБ» Виталий Вашедский
Пожар в терминале «Новатэка» в Ленинградской области локализован
Популярное видео
Анастасия Пивоварова: Медведев, Касаткина, Валиева
Надаль снова выиграл "Ролан Гаррос"
Шарапова не сыграет на Roland Garros. Это конец?
Сафиуллин - победитель юниорского Australian Open
Шарапова перед финалом с Уильямс
Макарова перед матчем с Шараповой
Как Шарапова настраивалась на Бушар
Australian open: закулисье
Звонарева - во втором круге Australian Open!
Южный готовится к Надалю
Уимблдон: тысячи фанатов в ожидании суперфинала!
Начало дня на Уимблдоне
Шарапова в финале Roland Garros!
Шарапова и Азаренко в полуфинале Roland Garros!
Шамиль Тарпищев об итогах Australian Open и матче Кубка Федерации
Азаренко защитила титул
Энди Маррэй - второй финалист Открытого чемпионата Австралии по теннису
Шарапову остановил "робот"
Азаренко в финале
Шарапова покидает Мельбурн
Без Кузнецовой и без Уильямс
Кузнецова покидает Австралию
Шарапова: курс на Серену
Шарапова в полуфинале
Кузнецова в четвертьфинале
Шамиль Тарпищев: "На счет 6:0, 6:0 профессионалы внимания не обращают"
Материалы сюжета: Australian Open 2024: основные материалы, новости и обзоры
Андреева проиграла Крейчиковой в четвертом круге Australian Open
Рублев бьется за четвертьфинал, Хачанов и Андреева вылетели. Онлайн-трансляция Australian Open 21 января
Самсонова и Вавассори не смогли выйти в 1/4 финала Australian Open в миксте
Хачанов уступил Синнеру и не смог выйти в четвертьфинал Australian Open
Биография Марии Тимофеевой: детство и карьера российской теннисистки
Джокович — о победе над Маннарино: «Первые два сета были одними из лучших за долгое время»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Мобильные приложения СЭ

Хачанов уступил Синнеру и не смог выйти в четвертьфинал Australian Open

Самсонова и Вавассори не смогли выйти в 1/4 финала Australian Open в миксте