Тарпищев — о Мирре Андреевой: «Такая победа над Азаренко — это показатель ее взрослости»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев прокомментировал победу Мирры Андреевой над Викторией Азаренко в матче второго круга «Ролан Гаррос».

«Андреева одержала очень хорошую победу. После спада, который был, такая победа — это показатель ее взрослости. Когда ты молодой и достигаешь высот, попал в топ-50, то возникает психологический момент. Это надо пережить, кому-то год требуется, кому-то полгода, кто-то вообще пропадает. Андреева это прошла, и такая победа — уже показатель ее класса игры. Это успех с большим знаком плюс», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

В третьем круге россиянка сыграет с американкой Пейтон Стирнс, которая ранее победила первую ракетку России Дарью Касаткину.