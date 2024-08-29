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Сегодня, 15:01

Тарпищев объяснил камбэк Рублева во втором круге US Open: «Соперник подсдох»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев в комментарии «СЭ» оценил победу россиянина Андрея Рублева над французом Артуром Риндеркнехом (4:6, 5:7, 6:1, 6:2, 6:2) во втором круге US Open.

Матч длился 4 часа 9 минут. 26-летний россиянин подал 26 раз навылет, допустил 8 двойных ошибок и реализовал 9 из 23 брейк-пойнтов. На счету его соперника 18 подач навылет, 7 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнтов (из 24).

«Он начал игру неудачно. Собственная подача не держалась. Оба проигрывали в каждом сете по две свои подачи. Был очень низкий процент попадания первой подачи, где он не имел тактического преимущества. Второй сет даже при такой нервотрепке он должен был выиграть. Но когда 0:2 стало, он начал лучше подавать. Соперник подсдох. Реально, Андрей намного лучше выглядел физически. Но в силу брака на собственных решениях играл очень неровно. Два сета были нехарактерны для его игры, где он обычно имел позиционное преимущество. Но соперник после двух сетов подсел первым — и, как результат, игра в третьем сете перевернулась. Проблем дальше не было, потому что соперник просто не успевал за действиями Рублева», — сказал Тарпищев «СЭ».

Следующим соперником Рублева будет чех Иржи Легечка.

US Open
Андрей Рублев
Шамиль Тарпищев
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