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Тарпищев — о выходе Хачанова в полуфинал Australian Open: «Этот год для Карена начался с его лучшего тенниса»

Мария Куцубеева
Корреспондент
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на победу россиянина Карена Хачанова над Себастьяном Кордой (7:6 (7:5), 6:3, 3:0) в 1/4 финала Australian Open.

«Этот год для Карена начался с его лучшего тенниса. Он играет очень здорово! Он выиграл по заслугам, несмотря на то что соперник отказался. Когда у Корды не было травмы, Карен выглядел чуть сильнее: здорово подавал, играл очень плотно к задней линии, лишил соперника позиционной атаки изнутри корта. Карен чуть лучше подавал, было меньше невынужденных ошибок, и во всех компонентах чуть-чуть превосходил. Главное, что он играл очень стабильно, несмотря на очень интенсивную игру, не было провалов. Это было залогом его успеха в первых сетах, но а от травмы никто не застрахован в теннисе. Это несчастный случай», — сказал Тарпищев «СЭ».

Хачанов вышел в полуфинал турнира, где встретится с победителем матча Стефанос Циципас (Греция) — Иржи Лехечка (Чехия).

Australian Open
Карен Хачанов
Шамиль Тарпищев
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