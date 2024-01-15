Тарпищев рассказал, что отсутствие игровой практики перед Australian Open сказалось на игре Медведева

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что отсутствие практики перед Australian Open сказалось на игре россиянина Даниила Медведева в первом круге турнира.

В первом круге 27-летний россиянин встретился с французом Теренсом Атманом, который отказался продолжать матч при счете 5:7, 6:2, 6:4, 1:0 в пользу Медведева.

«Обычно все играют подготовительные турниры к Australian Open, но Даня решил пропустить. Не знаю почему, но, видимо, у него были причины. Поэтому нервная система его не была полностью готова, класс игры от этого немного упал, отсюда нервозность в первом круге. В целом хорошо, что закончилось все успешно. Теперь Дане надо вработаться, пройти пару кругов для появления уверенности и настроя нервной системе», — цитирует Тарпищева ТАСС.