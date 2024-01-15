Тарпищев рассказал, что отсутствие игровой практики перед Australian Open сказалось на игре Медведева

Сегодня, 16:49
Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что отсутствие практики перед Australian Open сказалось на игре россиянина Даниила Медведева в первом круге турнира.
В первом круге 27-летний россиянин встретился с французом Теренсом Атманом, который отказался продолжать матч при счете 5:7, 6:2, 6:4, 1:0 в пользу Медведева.
«Обычно все играют подготовительные турниры к Australian Open, но Даня решил пропустить. Не знаю почему, но, видимо, у него были причины. Поэтому нервная система его не была полностью готова, класс игры от этого немного упал, отсюда нервозность в первом круге. В целом хорошо, что закончилось все успешно. Теперь Дане надо вработаться, пройти пару кругов для появления уверенности и настроя нервной системе», — цитирует Тарпищева ТАСС.
Во втором круге Australian Open-2024 Даниил Медведев встретится с финном Эмилем Руусувуори.