Тарпищев рассказал, что стало залогом победы Медведева над Синнером на Уимблдоне

Сегодня, 11:17
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев объяснил, что помогло Даниилу Медведеву одержать непростую победу над первой ракеткой мира Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона-2024.
Встреча завершилась со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.
«Даня подавал лучше, и это стало залогом победы. Когда подача держится, он на многое способен. Кроме четвертого сета, Медведев имел преимущество в матче. Это хорошая победа. И играл слету много. Молодец. Теперь надо восстановиться», — цитирует Тарпищева ТАСС.
В полуфинале Уимблдона-2024 Медведев сыграет против Карлоса Алькараса. Встреча пройдет в пятницу, 12 июля.