Тарпищев рассказал, что стало залогом победы Медведева над Синнером на Уимблдоне

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев объяснил, что помогло Даниилу Медведеву одержать непростую победу над первой ракеткой мира Янником Синнером в четвертьфинале Уимблдона-2024.

Встреча завершилась со счетом 6:7 (7:9), 6:4, 7:6 (7:4), 2:6, 6:3.

«Даня подавал лучше, и это стало залогом победы. Когда подача держится, он на многое способен. Кроме четвертого сета, Медведев имел преимущество в матче. Это хорошая победа. И играл слету много. Молодец. Теперь надо восстановиться», — цитирует Тарпищева ТАСС.

В полуфинале Уимблдона-2024 Медведев сыграет против Карлоса Алькараса. Встреча пройдет в пятницу, 12 июля.