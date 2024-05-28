Тарпищев рассказал о борьбе Котова и Сафиуллина на «Ролан Гаррос» за попадание на Олимпиаду

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев заявил, что россияне Павел Котов и Роман Сафиуллин претендуют на попадание на Олимпиаду-2024, определяющим для них станет выступление на «Ролан Гаррос».

«Сейчас там решается, кто поедет от нас четвертным на Олимпиаду. В рейтинге их совсем немного разделяет, — цитирует Тарпищева ТАСС. — У Котова мощная игра с задней линии, но не хватает атакующих средств. Впрочем, он выжал максимум вчера. Сафиуллин — талантливый и трудовой парень, но, к сожалению, он потерял много из-за травм».

В первом круге «Ролан Гаррос» Котов со счетом 4:6, 6:3, 3:6, 7:6 (7:5), 6:2 обыграл британца Кэмерона Норри, а Сафиуллин уступил сербу Душану Лайовичу (6:4, 5:7, 4:6, 7:6 (8:6), 4:6).