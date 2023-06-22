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Сегодня, 11:31

Тарпищев рассказал о сложностях с получением виз для российских теннисистов перед юниорским Уимблдоном

Алина Савинова
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев сообщил, что организация обратилась в ATP и WTA с просьбой помочь решить вопрос получения виз для россиян перед юниорским Уимблдоном.

«С юниорами у нас действительно сложности с получением виз. Мы написали в международные организации, ATP, WTA, чтобы они помогли, но пока ничего», — приводит ТАСС слова Тарпищева.

31 марта организаторы Уимблдона объявили, что допустят к турниру российских и белорусских теннисистов в качестве нейтральных спортсменов. При этом россиянам и белорусам будет запрещено выражать поддержку правительствам своих стран.

Уимблдон-2023 пройдет с 3 по 16 июля.

Источник: https://tass.ru/sport/18086091
Теннис
Wimbledon
Шамиль Тарпищев
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