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«Большой шлем»

Сегодня, 17:57

Тарпищев: «Джокович показал, что ему сейчас нет равных»

Виталий Косик
Корреспондент
Новак Джокович.
Фото Reuters
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Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев высказался о победе сербского теннисиста Новака Джоковича в финальном матче Australian Open против греческого спортсмена Стефаноса Циципаса (6:3, 7:6 (7:4), 7:6 (7:5).

«Джокович показал, что ему сейчас нет равных. Конечно, была относительно благоприятная жеребьевка — без этого было бы трудно на двухнедельном турнире. Тем не менее он заслуженно победил — все по делу, и это несмотря на то, что была травма, которая Джоковичу мешала», — приводит слова Тарпищева ТАСС.

Джокович выиграл 22-й турнир «Большого шлема» в своей карьере и сравнялся по этому показателю с рекордсменом испанцем Рафаэлем Надалем. У сербского теннисиста 10 титулов на Australian Open, семь — на Уимблдоне, три — на US Open и два — на «Ролан Гаррос».

Источник: https://tass.ru/sport/16912419
Теннис
Australian Open
Новак Джокович
Стефанос Циципас
Шамиль Тарпищев
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